بالصور| إجراء مقابلات شخصية لاختيار معاوني وكيل "تعليم كفر الشيخ"

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، إجراء المقابلات الشخصية لاختيار معاوني وكيل الوزارة لشؤون التعليم الفني، والمتابعة وتقويم الأداء، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل التعليم بالمحافظة، وعضوية كلمن الدكتور قطب حنور، الأستاذ بكلية التربية، وإيمان الاون، مدير عام التنظيم والإدارة، وسلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وأمانة سر محمد عبدالوهاب، مدير التنسيق، طبقًا للقرار الوزاري رقم 206 لعام 2018م.

وتقدم لوظيفة معاون وكيل التعليم الفني، 5 متقدمين، و8 متقدمين لوظيفة معاون لشؤون المتابعة وتقويم الأداء، وستعقد اللجنة، غدًا مقابلة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون لشؤون المعلمين وعددهم 16 متقدما.