تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، المستشفى الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة، خلال جولته بمدينة أسيوط الجديدة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان اليوم: تبلغ تكلفة المستشفى نحو 33.6 مليون جنيه، بطاقة نحو 71 سريرا، وتحتوي على 5 غرف عمليات، وجناح للطوارئ، والعيادات، إضافة إلى المباني الملحقة بالمستشفى، كما يضم المستشفى فريق عمل جامعي بأطقم طبية، وتمريض، وفنيين، في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والعظام، والنساء، والأسنان، والأشعة التشخيصية، والتحاليل، لتقديم الخدمة الطبية لقاطني المدينة.