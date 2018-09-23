نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ورشة لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للسيدات بجمعية العبابدة على هامش القافلة التي يتم تنفيذها بمنطقة العرب، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

ومن جانبه، أشار المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى أن ورشة تعليم أعمال السباكة يتم تنفيذها من خلال فنيين ومتخصصين بالشركة باعتبارها شكل غير تقليدي للحفاظ على المياه والقضاء على بعض أشكال إهدارها.

كما تم تنفيذ ورش عمل للأطفال وحملات للتوعية الميدانية.

ومن جانبه أشار المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من أنشطة التوعية المباشرة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب أو التعامل السيء مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.