تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، خلال جولته بمدينة أسيوط الجديدة.

واستمع مدبولي، حسب بيان مجلس الوزراء، إلى شرح من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، الذي أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 470 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 11280 وحدة، وجار تنفيذ 27 عمارة بإجمالي 648 وحدة، و20 مبنى خدميا لخدمة مناطق الإسكان تضم مدرستين للتعليم الأساسي و4 حضانات و9 أسواق تجارية ووحدتين صحيتين ونقطة إطفاء ومدرسة يابانية ومسجد، وجار تنفيذ 11 مبنى خدميا يشمل مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة ونقطة إسعاف ونقطة شرطة، ومسجد ومركز شباب و3 ملاعب ومخبز.