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"الفلاحين": نواجه أزمة في تسويق القطن

"الفلاحين": نواجه أزمة في تسويق القطن

درة بوشوشة: عشت أجمل أيام حياتي في مهرجان "قرطاج"

درة بوشوشة: عشت أجمل أيام حياتي في مهرجان "قرطاج"

محافظ المنوفية يكرم 3 طلاب أبناء شهيد بمدرسة في قويسنا

محافظ المنوفية يكرم 3 طلاب أبناء شهيد بمدرسة في قويسنا

"التعليم": التربية الرياضية والفنية مادتى نجاح ورسوب للابتدائية

"التعليم": التربية الرياضية والفنية مادتى نجاح ورسوب للابتدائية

"الهضيبي": انضمام جيهان مديح لـ"الوفد".. و"أبو شقة": رسالة جيدة

"الهضيبي": انضمام جيهان مديح لـ"الوفد".. و"أبو شقة": رسالة جيدة

بسبب 400 جنيه في الطن.. خلافات بين "التعاوني الزراعي" و"منتجي الدواجن"

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