شارك طلاب كلية الحاسبات و المعلومات برعاية أ.د. نجوى بدر عميد الكلية في مهرجان الترحيب بالطلاب الجدد و القدامى " أهلا و مرحباً و الذي يحمل شعار " أنت تقدر تكون " ، بأربع مشاريع تم عرضها بجناح المخترعات العلمية ضمن أجنحة المعرض وهي مشروع LED CUBE

والذي يهدف إلى تطوير أساليب تعليم الأطفال بإستخدام التكنولوجيا والابتكار.

و مشروع سيارة تتفادى الحواجز

وهو عبارة عن سيارة اتوماتيكية بدون قائد قادرة على تفادى العقبات وعدم الاصطدام.

و المشروع الثالث نظام جراج متكامل

يسجل وقت دخول وخروج السيارة وبيانات السائق والسيارة.وأخيرا مشروع رادار مصغر قادر على قياس المسافة بين الجهاز و أي شيء أمامه.

حيث أجرى أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل الجناح بمصاحبة أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أ.د. هالة مشير وكيل كلية الحاسبات و المعلومات لشئون التعليم و الطلاب .

و أشاد أ.د. عبد الوهاب عزت بمخترعات الطلاب وما لديه من افكار حديثة و متطورة تواكب متطلبات العصر و في الوقت نفسه تتماشى مع احتياجات المجتمع.