افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص، بعد انتهاء أعمال تطوير الوحدة وتحديث البنية التحتية بها وعمل التوسعات لها، وإحلال وتجديد وحدة معالجة المياه بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، وتستوعب وحدة الغسل الكلوي 23 ماكينة غسيل كلوي، ومن المقرر تزويدها بـ7 ماكينات مركزية من وزارة الصحة خلال الشهر القادم، لتقديم الخدمة العلاجية لـ154 مريضا يتم إجراء الغسيل الكلوي لهم على 4 شفتات على مدار 24 ساعة.

وتفقد "آمنة"، الوحدة والتقى بعدد من المرضى ووجه بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم، كما طالب بتكاتف كافة الجهود فى سبيل خدمة المرضى والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي، كما وجه بتزويد وحدة الغسيل الكلوي بـ6 أجهزة تكييف للعمل على راحة المرضى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الميدانية بمركز ومدينة أبو حمص، اليوم، لافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، فى إكار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

ووضع المحافظ، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى بقرية زكى أفندي بمركز أبو حمص، والمقرر الانتهاء منه فى 30/9/2019، بتكلفة 43 مليون جنيه، لخدمة مناطق زكى أفندي القبلية والبحرية، والمشروع عبارة عن شبكة انحدار بطول 13 كيلو متر وأقطار تبدأ من 250 مم وحتى 600 مم وخط طرد قطر 355 مم بطول 2 كم و7 غرف ومحطة رفع.

كما تفقد المحافظ، الموقع المقترح لإنشاء كوبرى علوي على ترعة المحمودية لربط جانبي المدينة وسهولة الحركة بين قريتي دمسنا والقروي والبر الشرقي والغربي بالمدينة بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه مناصفة بين محافظة البحيرة ووزارة الموارد المائية والري، ووجه بسرعة البدء فى الأعمال وتذليل ما يعترضها من معوقات.