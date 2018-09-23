أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على تدبير 11 مليون جنيه اللازمة لتوفير الأجزاء الناقصة وهو ما يعيق عمل المعجل الخطي الجديد بمعهد جنوب مصر للأورام.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأعضاء مجلس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ونائبه الدكتور شحاتة غريب وعمداء كليات الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء جاءت في أعقاب تواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أحد الجهات الحكومية الداعمة للخدمة الصحية في مصر، وذلك بعد قيام الدكتور سامي عبدالرحمن عميد جنوب مصر للأورام بشرح معاناة مرضى الأورام في محافظة أسيوط لعدم الانتهاء من تشغيل جهاز المعجل الجديد.