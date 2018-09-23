"التعليم": التربية الرياضية والفنية مادتى نجاح ورسوب للابتدائية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (360) بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

وفي سياقٍ متصل أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أن القرار الوزاري الجديد قد صدر في إطار حرص الوزارة على تطوير نظام التقويم الشامل، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على التعديلات المقترحة من جانب الوزارة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2018، ويطبق هذا القرار على نظام التعليم الحالي، أما بالنسبة لنظام التعليم الجديد فتطبق عليه قواعد جديدة بداية من العام القادم.

كما أفاد حجازي أن أهم ما تضمنه القرار الوزاري الجديد من تعديلات ما يلي: اعتبار نشاطي: (التربية الرياضية، والتربية الفنية) نشاطين أساسيين (نجاح، ورسوب) لجميع الصفوف، ولا تُضاف درجاتهما للمجموع، وكذا اعتبار نشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا أساسيًّا (نجاح، ورسوب) من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي ولا تُضاف درجاته للمجموع، والسماح للتلميذ بالمرحلة الابتدائية في ضوء ميوله واهتماماته باختيار نشاطين آخرين من الأنشطة التربوية الأخرى التي لا تُضاف درجاتها للمجموع ومنها: (الحاسب الآلي، والنشاط العلمي، والتمثيل والمسرح، والمكتبة والمطالعة .... إلخ)، بالإضافة إلى عقد امتحانات جميع صفوف الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي.

- اعتبارًا من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي - على مستوى المدرسة.

كما يتضمن القرار عدم عقد امتحان دور ثان للتلاميذ بالصفين الثاني، والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوى المطلوب في الدور الأول في إحدى المواد، أو في جميعها، مع نقلهم جميعًا للصف الأعلى، ويتم السماح للتلميذ أو ولي أمره بالتقدم بتظلم إلى مدير الإدارة التعليمية من نتيجة الامتحان في (نهاية كل فصل دراسي، والدور الثاني– كلٌ على حدة)، وذلك في جميع المواد الدراسية، والأنشطة التربوية) خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، بعد سداد الرسم المقرر، ومقداره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة، أو النشاط التربوي، إلى جانب تكليف المدارس بوضع خطط تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف، تبدأ من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك في بناءً على نتائج التلاميذ، وفي ضوء التقييم التكويني المستمر.

وأشار حجازي إلى أن القرار الوزاري تضمن توزيع درجات المادة الدراسية بالصفين الثاني والثالث الابتدائي على النحو التالي: (25%) للمهام الفردية، و(25%) للمهام الجماعية " الأنشطة التعاونية "، و(25%) للتقييمات الشفهية، و(25%) لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

أما بالنسبة لدرجات المواد الدراسية بالصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، أضاف حجازى أنها توزع على النحو التالي: (25%) للمهام الفردية، و(25%) للمهام الجماعية " الأنشطة التعاونية "، (20%) للتقييمات الشفهية، و(30%) لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

كما أكد حجازي أن الوزارة ستصدر نشرة تفصيلية بتحديد طبيعة المهام الفردية، والجماعية " الأنش