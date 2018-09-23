أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالارتقاء بقطاع التعليم والعمل على إحداث طفرة نوعية فيما يقدم للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقده لعدة مدارس بمدينتي أسيوط وأسيوط الجديدة، يرافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

كان رئيس الوزراء، زار اليوم محافظة أسيوط في أولى زيارته الميدانية للمحافظات والتي بدأها بمحافظة أسيوط لتفقد مشروعات تستهدف تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين رافقه وفدًا من الوزراء ضم كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وكان في استقبالهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية.

بدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد مدرسة الرعاية المتكاملة بشارع أحمد حسن الباقوري بحي شرق مدينة أسيوط حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على المناهج وتحاور مع الطلاب عن سهولة المناهج وانطباعاتهم عن بداية العام الدراسي الجديد لافتًا إلى حرص الدولة على تطوير المدارس الحكومية والنهوض بها لتلبية احتياجات الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا بدأنا تنفيذ مشروع حقيقى لتطوير منظومة التعليم في العام الدراسى الجديد (2018/2019) بما يلبى طموحات وآمال الشعب المصرى وذلك من خلال تطوير شامل ومتكامل يخص مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إضافة إلى التطوير الجزئي الذي يتم في نظام الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هناك أربع سنوات دراسية سيحدث بها تغيير نوعي كبير.

كما أشاد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بالجهد الهائل المبذول من جانب وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للانتهاء من تطوير المناهج التعليمية لتلك المراحل الدراسية وطباعة الكتب الخاصة بها فضلاً عن تدريب المعلمين المعنيين بالتدريس فى هذه المراحل.

وقال محافظ أسيوط، إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام الذي يعد ويؤهل قيادات المستقبل. كما توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له لمدينة أسيوط الجديدة لتفقد المدرسة الثانوية والمدرسة المصرية اليابانية حيث تم تفقد الفصول والقاعات والمعامل والملاعب بالمدرستين.

وأكد رئيس الوزراء، أن المدارس اليابانية تجربة جديدة يتم تطبيقها في مصر سوف تضيف للمنظومة التعليمية الكثير حيث تعمل على بناء شخصية الطفل وتنمية الشعور بالإنتماء لديه وذلك عن طريق تطبيق طرق تدريس مختلفة ومشاركة في الأنشطة الطلابية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن المدرسة المصرية اليابانية، ضمن اتفاقية (الشراكة المصرية اليابانية للتعليم) والتى تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني والادارة المدرسية في مصر بناء علي الخبرة اليابانية والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعليم جيدة، موضحًا أن المدارس اليابانية تقدم نفس المنهج المصري لكن تطبق الأنشطة اليابانية التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة.