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كانو يكشف لـ"الوطن" تفاصيل مباراة أساطير "بريمير ليج" مع نجوم أفريقيا

كانو يكشف لـ"الوطن" تفاصيل مباراة أساطير "بريمير ليج" مع نجوم أفريقيا

البرلمان الإفريقي يكشف 4 حقائق في مشاركة السيسي بـ"الأمم المتحدة"

البرلمان الإفريقي يكشف 4 حقائق في مشاركة السيسي بـ"الأمم المتحدة"

"التموين" عن سبب مد معرض "أهلا مدارس": إقبال المواطنين كبير

"التموين" عن سبب مد معرض "أهلا مدارس": إقبال المواطنين كبير

محافظ الدقهلية من احتفال "يوم التمريض": دوركم إنساني لا يقل عن الأطباء

محافظ الدقهلية من احتفال "يوم التمريض": دوركم إنساني لا يقل عن الأطباء

وكيل "تعليم الغربية" ينفي العثور على ثعبان بمدرسة "عساس": شائعات

وكيل "تعليم الغربية" ينفي العثور على ثعبان بمدرسة "عساس": شائعات

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