ضبطت قوات الشرطة بمحافظة بني سويف، اليوم، 4 أشخاص بينهم ربة منزل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية و"التوك توك" بدائرة مركز الواسطى شمال بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد ضبش مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط 4 أشخاص بينهم ربة منزل، على خلفية اعتدائهم على سائق "توك توك" بعد استدراجه لسرقة التوك توك الخاص به.

وتبين من التحريات الأولية ومناقشة قائد التوك توك ويدعى "محمد.ك.م" 27 عامًا، سائق، قرر أنه أثناء تواجده بمدينة الواسطي مستقلا التوك توك رقم 21077 استدرجته ربة منزل وتدعى "أ.م.أ" 18 عامًا، بحجة توصيلها إلى قرية أطواب، وبمدخل القرية فوجئ بـ3 أشخاص يستوقفونه وهم؛ "م.أ.م" 18 عامًا، زوج المتهمة الأولى، و"أ.ج.س" وشهرته الفكهاني، و"محمود.س.ح" 20 عامًا، عامل.

وتبين قيام المتهم الثاني بتهديد المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، محاولين الاستيلاء على التوك توك، فوقعت مشاجرة وتشابك الأيدي نجم عنها إصابة السائق بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجروح قطعية بالكتف الأيسر ومن الأمام والخلف والرقبة.

واستغاث بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط ربة المنزل وزوجها بينما فرا اثنين هاربين.

وتم نقل قائد التوك توك إلى مستشفى بني سويف العام، وكثفت إدارة البحث، برئاسة العميد محمد ضبش، مدير المباحث، مأموريات تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.