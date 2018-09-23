أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط واعدام 347 طن و263 كجم أغذية متنوعة ، بالاضافة الى 164 الف و 137 لتر مياه وعصائر ومشروبات، غير صالحة للاستهلاك الادمي، فى حملة مكبرة شنتها وزارة الصحة على المنشأت الغذائية على مستوي المحافظات خلال الفترة من 1 اغسطس وحتى 22 سبتمبر الحالى.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم اعدام 123 طن و 358 كجم أغذية فاسدة، و 11521 لتر مشروبات ومياه وعصائر غير صالحة للاستهلاك الادمي، فضلاً عن ضبط 223 طن و905 كجم اغذية، و 152616 لتر مياه وعصائر للشك فى صلاحيتها، حيث تم سحب 38 الف و29 عينة من المضبوطات وارسالها للمعامل المركزية للتاكد من سلامتها.

وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن فريق المراقبة على الاغذية بالوزارة قام بالمرور على 19 الف و440 منشأت غذائية خلال الحملة، حيث تم تحرير 16 الف و74 محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية باغلاق 2519 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، لافتاً الى اصدار 62 الف و801 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالاغذية للعاملين فى تداول الاغذية للتأكد من خلوهم من الامراض المنتقلة عن طريق الغذاء حرصاً على صحة المواطنين.

وتابع " عيد" أن كميات الاغذية التى تم اعدامها بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد وصلت لـ 158 طن و723 كجم رسائل مرفوضة من أصناف " شاى ، بطاطس، لبن، لبنة ،جبنة ، عسل، مشروب زبادي"، كما تم اتخاذ الاجراءات نحو التحفظ الصحي على 4494 رسالة مستوردة والتى يتم التحفظ عليها لحين ورود الافراج الجمركي لها ، كما تم اصدار 4530 شهادة اخري تحت الاشراف الصحي الخاص برسائل الاغذية التى يتم تصديرها للخارج.

واشار " عيد" الى أن أهداف الحملات التى تنظمها الوزارة على المنشأت الغذائية تتضمن التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، والتاكد من تطبيق المنشأت لانظمة سلامة الغذاء والتى تضمن وصول غذاء امن للمستهلك، والتاكد من تطبيق العاملين بتداول الاغذية للممارسات الصحية الجيدة (GHP)، وحصول جميع العاملين فى مجال الاغذية على الشهادات الصحية والتى تثبت خلوهم من الامراض، و التاكد من صلاحية الاغذية المتداولة للاستهلاك الادمي عن طريق سحب عينات وارسالها للمعامل المركزية، كما يتم العمل على رفع الوعى الصحي للعاملين فى مجال تداول الاغذية.

ومن جانبه اكد " مجاهد" ، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتكثيف مثل هذه الحملات خلال الفترة القادمة، بهدف تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية بها سواء للمنتجات المعروضة أو المبانى وحتى للعاملين بها، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.