وجهت وزارة الداخلية قوافل خدمية للمواطنين بالقرى والأحياء والنجوع، لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية والمرورية، استمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

ونظمت وزارة الداخلية عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات "المنوفية، الوادى الجديد، الإسكندرية، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، الفيوم، القليوبية، بورسعيد، مطروح، أسيوط".

ووفر قطاع الأحوال المدنية مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من "بطاقات الرقم القومي، شهادات (الميلاد، الزواج، الوفاة، الطلاق)، قيد عائلى مميكن، لجان تصحيحات وساقط القيد، تبليغات (ميلاد، وفاة، طلاق، زواج)".

كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية "ضباط تراخيص، موظفين مدنيين، مهندسين فنيين، مراجعين ماليين"، للتيسير في استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة، "تسيير، قيادة، ملاكي، نقل، دراجات بخارية".