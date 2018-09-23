قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن الحالة الصحية للفتاة حنين صبري مستقرة، مؤكدا أن أطباء مستشفى الطور العام قاموا بإجراء جميع الفحوصات الطبية للفتاة التي سقطت من شرفة منزلها بحي الزهراء بالطور وتبين إصابتها بكسر في الضلع الأيمن وتجمع دموي في الرأس، بالإضافة إلى ارتشاح وجرح قطعي بالرأس وبعد الردود والكدمات جراء السقوط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفتاة تقيم الأن في غرفة عادية ولم يتم التدخل جراحيا لأن الحالة لا تستدعي.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد العثور على فتاة سقطت من شرفة منزلها في حي الزهراء بطور سيناء وترجح الروايات أن الفتاة سقطت أثناء تنظيف شرفة منزلها وأنه لا يوجد شبهه جنائية.

وقالت مصادر إن رواية الانتحار مستبعدة تمام خاصة أن الأسرة أكدت في أقوالها بعدم وجود خلافات.

ويقوم فريق من النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وتحديد سبب السقوط.