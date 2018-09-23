تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والعمل لدعمها ماليا بهدف التوسع في الأنشطة الزراعية.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المحافظ أجرى جولة بعددًا من المدارس في أول يوم للعام الدراسي الجديد، حيث أجرى الجولة، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل والوقوف على انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد المحافظ مدرستي صلاح الدين الابتدائية ومدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة.

وأضاف التداوي أن المحافظ حرص على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وكذا بث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب.