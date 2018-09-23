أعلنت الدكتورة منى مصطفى، مدير عام مادة التنمية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، تدشين مبادرة "حب مدرستك"، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للتجهيز للعام الدراسي.

وقالت منى مصطفى، لـ"الوطن"، إن المبادرة تأتي في إطار العمل المثمر والبناء بالمدارس الرياضية على مستوى الجمهورية، في إطار ترسيخ القيم والمبادئ والأفكار البناءة، لخدمة المجتمع والطلاب.

وأضافت أن المبادرة وجدت ترحيبا كبيرا بين الطلاب والمدرسين الذين رغبوا في المشاركة بفعاليات تجهيز المدارس وتقديم عمل خدمي بجوار العملية التعليمية والرياضية.