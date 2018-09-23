بالصور| "نجع البراهمة" بدون مقاعد لبعض التلاميذ.. والتعليم: "غدا إرسال التخت"

نشر عددًا من أولياء أمور مدرسة نجع البراهمة الابتدائية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، غرب الإسكندرية، اليوم، صورًا من داخل عددًا من الفصول التابعة للمدرسة والتي لا يوجد بها مقاعد يجلس عليها الطالب بأول العام الدراسي مما اضطر البعض منهم إلى الوقوف.

وسادت حالة من الغضب بين أولياء أمور المدرسة وذلك بسبب عدم وجود مقاعدة لجلوس التلاميذ عليهم، مطالبين من الإدارة التعليمية ضرورة التحرك لتوفير مقاعد للطلاب.

وردًا على ذلك، قال محمد سليمان، مدير إدارة برج العرب التعليمية، إن إدارة المدرسة أرسلت إلى الإدارة التعليمية طلب من أجل 20 تختة "مقعد خشبي" لسد العجز والكثافة الطلابية بالفصول.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم إرسال التخت للمدرسة غدًا من أجل حل المشكلة نهائيا.