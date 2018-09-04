استبعدت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ثلاثة من مديري المدارس بإدارة وسط التعليمية، من العمل لحين انتهاء التحقيقات، لعدم جاهزية هذه المدارس لاستقبال العام الدراسي 2018/ 2019 من صيانة بسيطة، ونظافة المدرسة، وخطط الجداول خلال جولتها التفقدية، اليوم، وهم مدير مدرسة محرم بك الإعدادية الصباحية للبنين، ومدير مدرسة محرم بك الإعدادية المسائية للبنين، ومدير مدرسة الصوالح الابتدائية.

وشكلت لجان متابعة الاستعدادات بقيادتها مطلع الأسبوع الجاري وتفقدت بعض مدارس إدارتي شرق، والمنتزه على مدار أمس وأول أمس الأحد، وتواصل القوافل المتابعة جولتها في جميع إدارات المحافظة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إنها ستحيل أي مقصر في أداء واجبه الوظيفي للمساءلة، وستثيب المتميزين.