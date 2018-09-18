اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى مجموع 206 درجات، وذلك وفق مذكرة العرض التي تقدمت بها أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس بإدارات الجمرك وغرب وبرج العرب والبالغ عددها 1827 مكانا شاغرا في مدارس الربط .

يُذكر أنه الأماكن المتاحة بمدارس الربط كانت 22671 جرى قبول 20083 منهم في المرحلة الأولى وجرى قبول 761 في المرحلة الثانية بحد أدنى 210 ليصبح إجمالي المقبولين بالمرحلتين 20844 .

ونظرًا لوجود أماكن شاغرة وتعدد شكاوى أولياء الأمور جرى خفض الحد الأدنى للقبول لدرجة 206 درجات كحد أدنى لاستيعاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام بالإدارات المذكورة .