انطلقت فعاليات برنامج "المشورة المهنية (التوجيه المهني للشباب)" بمحافظة الغربية، اليوم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 30 شاب وفتاة كمرحلة أولى للبرنامج في الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة إن برنامج "المشورة المهنية" هو أحد البرامج المطورة التي تعتمد على تكوين الشخصية والخصائص المختلفة للشخصية وظروف النمو الشخصي والفكري في المجتمع المصري مع دراسة احتياج سوق العمل لهذه المهارات ومن ثم تم ربط هذه المهارات بطبيعة النمو الفكري وتكوين الشخصية للأفراد في المجتمع.

من جانبه أشار إسماعيل إلى أن البرنامج يشارك به طلاب جامعة طنطا وشباب مراكز الشباب والاستفادة الكاملة من عناصر البرنامج وأهمها عناصر الشخصية المختلفة التي تبني عليها عملية التخطيط المهني، اتخاذ القرارات المهنية، أساليب التوجيه المهني وكيفية مساعدة الشباب في هذه المرحلة من منظور التوجيه.

وأكد إسماعيل أن مديرية الشباب على أتصال دائم بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الإنجاز الذي حققته المديرية بتدريب 1500 شاب وفتاه ضمن برنامج "مشواري لتدريب الشباب" للالتحاق بسوق العمل وبدء الشباب بعمل مشروعات عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية أو البرنامج القومي للتنمية المجتمعية أو التعاون مع المستثمرين والفرصة متاحة لجميع شباب وفتيات المحافظة للالتحاق بالبرنامج المجاني ويحصل المتدرب على شهادة تقدير من قبل وزارة الشباب.

ونبه إسماعيل بأن المديرية تمتلك قيادات شبابية من العاملين يقومون بتدريب البرنامج على أكمل وجه تحت إشراف الأستاذ على الراعي وكيل الشباب، ومحمد جوده مدير إدارة الشباب، ومنال الراعي منسقة التدريب، وأحمد كشك مساعد منسق التدريب والمدربين: دكتور محمد السباعي، دكتور أحمد البنبي، دكتورعبدالله الفقي، مروه السيد اللقاني، محمد عطيه عماره، محمد مجدي شعبان، سيد عبدالكريم كيره، عبير قنبر، داليا اسماعيل، ضحي سعيد، ولاء قطب، رشا سليمان، محمد الدمهوجي، هشام الدسوقي، محمد جامع.