شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، حفل تكريم 50 شابا من الذين تلقوا تدريب (تأهيل الشباب للمساهمة في التوعية بالقضية السكانية ومناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي) والذي يأتي ضمن أنشطة الصندوق الخاصة بحل المشكلة السكانية بعدد من المحافظات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإحدى المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية.

حضر التكريم كلا من الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الهجان، أنَّه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تدريب 50 شابًا على كيفية توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية والصحة الإنجابية وختان الإناث وزواج الأطفال وتأثيرها على معدل التنمية، وأكد الهجان أن محافظة قنا تحرص على التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأكد الدكتور الكسندر بوديروزا، أنَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان حريص على التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها في مجال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وختان الإناث والأمية وغيرها من القضايا المتعلقة بالسكان من خلال إعداد كوادر متدربة لتوعية المواطنين بمخاطر تلك القضايا.

وفي نهاية الحفل قام الهجان بتسليم الشباب المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدربية، واشاد الدكتور الكسندر بوديروزا بحسن تعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا لتنفيذ مشروعات الصندوق.

ومن جانبه قدم محافظ قنا الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه في تنفيذ خطط المحافظة المتعلقة بالسكان.

وفي سياق متصل تفقد محافظ قنا وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المجمع الصناعي للمرأة والشباب.

وأوضح المحافظ أنَّ المجمع الصناعي هو ثمرة تجربة محافظة قنا في استغلال الأصول الغير مستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة لأبناء قنا، لافتا إلى أن المجمع الصناعي يضم ورش لإنتاج الحرف التراثية كالكليم والسجاد والمشغولات النحاسية كما يجري الانتهاء من تشغيل أول مصنع للملابس الجاهزة بالمجمع الصناعي.

وأضاف أنَّه يتم عرض منتجات المجمع الصناعي بالأسواق الأوروبية كالمتحف البريطاني ومتحف اللوفر بفرنسا بخلاف المعارض الدائمة بالقاهرة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ مؤسسة النداء تنفذ مشروعات بـ56 قرية بالمحافظة توفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة للشباب و4000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأشاد الدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتجربة الجيدة لمحافظة قنا في تنفيذ تلك المشروعات مؤكدًا دعمه الكامل للمحافظة في تنفيذ خطط التنمية.