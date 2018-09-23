انتحار ربة منزل بسبب الخلافات العائلية بـ"السلام" في القاهرة

تحقق نيابة السلام بالقاهرة، في واقعة انتحار ربة منزل بعدما ألقت بنفسها من الطابق الخامس بمنطقة النهضة، وتبين من التحريات الأولية أن الخلافات العائلية وراء الواقعة.

وأضافت التحريات أن ابنة الضحية حاولت الانتحار بعدما شاهدت والدتها في الشارع، وجرى نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى وجار التحقيق في الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل ونجلتها من أعلى عقار سكني مكون من 7 طوابق مما أسفر عن وفاة الأم، ودلت التحريات المباحث وأقوال الزوج إن الضحية ألقت بنفسها بسبب الخلافات العائلية وأن ابنته ألقت بنفسها بعدما شاهدت جثة والدتها ملقاه في الشارع.

تحرر المحضر اللازم، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة.