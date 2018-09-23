صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه بدأ اليوم تفعيل نظام التكنولوجيا التطبيقية الذي يطبق المعايير الدولية والعالمية، بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية الواقعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتى قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها الأسبوع الماضي عبر الفيديو كونفرانس، في إطار العديد من المشروعات القومية التى تم افتتاحها.

وفي هذا السياق، قامت الاستاذة حبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، بصحبة كلًا من الأستاذ مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، ومدير عام التعليم الفنى بمحافظة المنوفية بزيارة لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الزيارة فى إطار متابعة الوزارة لسير العملية التعليمية في محافظات الجمهورية بأولى أيام السنة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلي متابعة آليات تنفيذ وتفهم الطلاب لنظام التكنولوجيا التطبيقية -الذي يطبق لأول مرة بمصر- من خلال محادثات مشتركة بين طلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية والأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعلم والتعليم الفني للتعليم الفني والأمانة الفنية.

وفي سياق متصل، أكدت عز على ضرورة متابعة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باستمرار؛ لضمان سير العملية التعليمية على خطى وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، والتى تهدف إلي تطوير نظام التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفني .

وأضافت أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة تم تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بها، فهي تركز على أهمية التدريب العملي والتطبيق الفعلي للطلاب فى بيئة العمل فى المصانع إلى جانب الأسس النظرية للجوانب الفنية والعملية.

وأشارت عز إلي توفير المدرسة للعديد من المزايا للطلاب حيث يحصل طلابها على (وجبات غذائية، ورعاية صحية، وتدريب عملى) داخل مصانع العربي، بالإضافة إلي (مكافآت شهرية، وإعطاء الأولوية لخرجيها للعمل بمصانع العربي).

وتابعت عز أن تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بمدرسة العربي لم يقتصرعلى الاهتمام بالطلاب فقط، بل تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعلم أيضًا، حيث تم توفير تدريبات عالية الجودة للمعلمين على أيدي خبراء من اليابان داخل وخارج مصر، بالإضافة إلي حصولهم على حوافز معنوية، ومادية مرتبطة بالأداء.