عميد "طب الزقازيق": إجراء عملية للتلميذ المصاب بفقأ عينه على يد زميله

قال الدكتور عبدالمنعم أبو شرخ، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، ورئيس قسم الرمد، إن مستشفى جامعة الزقازيق استقبلت اليوم تلميذا مصاب بفقأ عينه بالعاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه جرى احتجازه في قسم طب وجراحة العيون بـ"صيدناوي" الجامعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه من خلال توقيع الكشف على الطفل تبين إصابته بانفجار في مقلة العين ونزيف، موضحا أنه أجريت له عملية جراحية وتخيط الجرح، لافتا إلى أنه جار احتجاز الطفل بالمستشفى لإجراء عملية جراحية أخرى له خلال الأيام المقبلة.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا بتسبب "أحمد. ع"، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان بفقأ عين زميله "أحمد. س"، إثر دفعه على المقعد المدرسي بطريق الخطأ ما أدى لارتطامه بقطعة حديدية في المقعد المدرسي ما تسبب في فقأ عينه.

جرى نقل الطفل إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت باستدعاء مديرة المدرسية للاستماع لأقوالها والتحقيق في الواقعة.