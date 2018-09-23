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استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين في قصف لجيش الاحتلال شمالي غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين في قصف لجيش الاحتلال شمالي غزة

للرجال فقط.. أعراض الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

للرجال فقط.. أعراض الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

"الأزهر": تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعة لطلاب شمال سيناء 2%

"الأزهر": تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعة لطلاب شمال سيناء 2%

محافظ الشرقية: نقل طلاب مدرسة "مشتول القاضي" وإحالة المدير للتحقيق

محافظ الشرقية: نقل طلاب مدرسة "مشتول القاضي" وإحالة المدير للتحقيق

عمرو أديب: التعليم في مصر ليس مجانيا كما يُشاع

عمرو أديب: التعليم في مصر ليس مجانيا كما يُشاع

اليوم الأول: زحام وفوضى فى الشوارع وتجمعات أمام المدارس

اليوم الأول: زحام وفوضى فى الشوارع وتجمعات أمام المدارس

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"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

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بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

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