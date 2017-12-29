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الوطن

موجز منتصف الليل| "داعش" يتبنى هجوم "كنيسة حلوان".. وترامب يعزي السيسي

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
موجز منتصف الليل| "داعش" يتبنى هجوم "كنيسة حلوان".. وترامب يعزي السيسي

حادث كنيسة حلوان

تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في نبأ عاجل، إن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجوم على كنيسة مار مينا بحلوان، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

عاجل "داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان

«ترامب» يعزي «السيسي» في شهداء كنيسة مارمينا باتصال هاتفي

بالصور والفيديو وزير الصحة يجري جراحة لمصابة في حادث كنيسة حلوان

ولي عهد البحرين يعزي السيسي في ضحايا الحادثين الإرهابيين بسيناء وحلوان

«الإرهابي عبدالكريم».. تاريخ حافل من الجرائم آخرها عمليتان خلال 12ساعة

 

 

 

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هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان

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