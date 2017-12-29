موجز منتصف الليل| "داعش" يتبنى هجوم "كنيسة حلوان".. وترامب يعزي السيسي

تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في نبأ عاجل، إن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجوم على كنيسة مار مينا بحلوان، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

عاجل "داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان

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