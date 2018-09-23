صورة للاعب المالي ساليف كوليبالي، مدافع النادي الأهلي، يركب "سكوتر" خلف أحد الأشخاص، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وسط تعليقات تفيد أن الشخص الموجود في الصورة أوصل اللاعب لمنزله عقب مباراة الأهلي وحورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي فاز فيه الأحمر برباعية نظيفة، وتأهل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة.

أحمد عبدالنبي، صاحب الموتوسيكل الذي أقلَّ كوليبالي، تحدث لـ"الوطن" عن الواقعة التي رصدتها كاميرات الجمهور وتناقلتها مواقع السوشيال ميديا، حيث قال: "شوفت أوتوبيس الأهلي طالع كوبري أكتوبر وهو راجع من الاستاد، جريت وراه أنا وصاحبي وابن أختي، والاتنين أهلاوية، وأنا زملكاوي صميم".

ابن أخت أحمد

لاعبو الأهلي نزلوا من الأوتوبيس عند البوابة الخلفية للنادي، واستقلوا سياراتهم عائدين لمنازلهم، إلا كوليبالي الذي وقف منتظرًا سيارة أجرة توصله لمنزله في ميدان "لبنان" فطلب "أحمد"، الذي يعمل بالمحاماة، صورة معه واستجاب اللاعب على الفور.

بعد التقاط الصور، عرض الشاب الزملكاوي، الذي يعشق أحمد فتحي ومحمد بركات، على كوليبالي توصيله لمنزله، ليرفض في خجل قبل أن يوافق أمام إصرار "أحمد"، وبعد ركوبهم "الموتوسيكل" التقط لهم الجمهور أمام النادي الأهلي الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

"دمه خفيف وعسل وطيب جدًا"، كلماتٌ وصف بها "أحمد" لاعب الأهلي المالي، حيث تبادلا، أثناء الطريق، أطراف الحديث والمزاح باللغة الإنجليزية، فكوليبالي يمتاز بالطيبة وخفة الظل، وقدم للشاب الشكر بعد "التوصيلة" وتبادلا أرقام الهواتف.

بعد انتشار الصورة بشكل كبير صباح اليوم، اتصل ساليف كوليبالي لاعب الأهلي بالشاب الذي أوصله، وشكره مجددًا قبل أن يضع الصورة على حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، حيث يقول "أحمد": "بقينا صحاب خلاص".