قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي اعتمد في إعداد لائحته الجديدة، على اللوائح التي أعدها المجلسين السابقين برئاسة كلًا من الكابتن حسن حمدي، ومن بعده المهندس محمود طاهر.

وأضاف "الدرندلي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، أن المجلس خرج من كلتا اللائحتين، بالإضافة إلى اللائحة الاسترشادية، بأفضل البنود التي يمكن الاستفاد منها.

وأوضح "الدرندلي"، أن لجنة إعداد اللائحة ضمت 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم العامري فاروق، إبراهيم الكفراوي، طارق قنديل، ومحمد الجارحي، مشيرًا إلى أن اللجنة ترأسها المستشار محمود فهمي.