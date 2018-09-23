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مسؤول أمريكي سابق: البنتاجون يدرس تمويل مشاريع مصر العسكرية

مسؤول أمريكي سابق: البنتاجون يدرس تمويل مشاريع مصر العسكرية

وزير التعليم: "أنا من صغري أهلاوي.. وممكن أزعل ناس كتير"

وزير التعليم: "أنا من صغري أهلاوي.. وممكن أزعل ناس كتير"

بالصور| نبيلة عبيد ونجوم الفن والإعلام في افتتاح "خيبتنا" لمحمد صبحي

محافظ أسيوط: أحاول إعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد

محافظ أسيوط: أحاول إعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد

بالصور| محمد صبحي يقدم "خيبتنا" في مؤتمر صحفي

بالصور| محمد صبحي يقدم "خيبتنا" في مؤتمر صحفي

سفير واشنطن السابق بالبحرين: أمريكا خشت رد فعل المصريين على غزو العراق

سفير واشنطن السابق بالبحرين: أمريكا خشت رد فعل المصريين على غزو العراق

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"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

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"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

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