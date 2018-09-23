قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، زار المحافظة مع بعض أعضاء الحكومة لتفقد عدد من المشروعات القومية التي تهم المواطنين، أهمها بقطاع التعليم.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن مدبولي تفقد مدرسة للرعاية المتكاملة بمدينة أسيوط، بها رياض أطفال وتعليم أساسي، وتناقش مع الطلبة والمدرسين في نظام التعليم الجديد التي أعدته وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تفقد مدرسة للتعليم المشترك بأسيوط الجديدة، وتناقش مع الطلاب بالمدرسة بشأن المناهج وتعديل الكتب الجديدة، ومع المدرسين في تدريبهم على تدريسهم مناهج نظام التعليم الجديد، موضحًا أن مدبولي تفقد بعض من المرافق الحيوية وأغلبها بمناطق عشوائية، وتفقد أيضًا محطة المياه الجديدة ثم محطة الكهرباء، وتفقد عدد من المستشفيات في قطاع الصحة ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ثم تفقد مركز الإصابات والحوادث الذي يعالج به 41 ألف حالة أصيبت بالحوادث سنويا، ليس في أسيوط فقط بل في كل الصعيد، ثم تفقد مستشفى أسيوط الجديدة.

وأوضح محافظ اسيوط أن رئيس الوزراء توجه لديوان عام المحافظة، والتقى 24 نائبا للمحافظ.

وأكد المحافظ على أن اللقاء كان مثمرا، واستعرض مراجعة معدلات التنفيذ في مشروعات أخرى كان بها بعض التأخير، ودفع للانتهاء منها، مشيرًا إلى أن مدبولي تفقد المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز، ثم تفقد الطريق المؤدي إلى أسيوط، والمقرر إنشاؤه بتكلفة 900 مليون جنيه.

وتابع: "عرضنا على رئيس الوزراء بعض المشاكل التي سيجد لها حلول في الفترة القادمة ما يصب في النهاية بمصلحة المواطن"، مؤكدًا على أن مصنع السماد بأسيوط سينقل خارج الكتلة السكانية، لأنه يسبب تلوثا بيئيا، مؤكدا على أن المكان الحالي للمصنع سيسخدم لإقامة تكتل سكني مميز.