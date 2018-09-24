سفير واشنطن السابق بالبحرين: أمريكا خشت رد فعل المصريين على غزو العراق

قال آدم إيرلي، السفير الأمريكي السابق في البحرين، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كان بطلا عربيا وخشت أمريكا رد فعل الشعب المصري بعد غزوه حينها، مشيرا إلى أن واشنطن أرسلت طلبا للسفارة الأمريكية في القاهرة لاستطلاع الرأي العام المصري حول الغزو.

وكشف إيرلي في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبدالحميد، أن وصف الرئيس الأسبق حسني مبارك صدام حسين بأنه كذاب بعد غزو العراق للكويت، غير خريطة التوازنات في المنطقة.

وأضاف: "عشت في بولاق أبوالعلا في فترة التسعينيات خلال عملي دبلوماسيا في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وافتقد تناول الكشري وخان الخليلى والحسين وتعلمت اللغة العربية في الجامعة الأمريكية".