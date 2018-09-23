علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة وفاة تلميذ في إحدى مدارس الدقهلية في اليوم الأول من الدارسة، قائلًا: "حوادث محدودة جدا، وطبعا لما يكون عندنا 55 ألف مدرسة فيها أكثر من 20 مليون تلميذ لا شك هتحصل الحوادث دي".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، على قناة "الرافدين"، مع الإعلامي سعيد حساسين: "دي حادثة متوقعة وبتحصل كل سنة، إحنا قررنا إحالة مدير المدرسة للتحقيق، وسنصل لحقيقة الأمر، فيه ناس مقصرة وبنحاول نعرفها ونشيلها من أماكنها".

وعن الأخبار بشأن توقيع غرامة على الطلاب المتغيبين عن الدراسة، قال: "لم أوقع على قرار بذلك، ولكن ما حدث كان نقاشات في اجتماعات فقط".