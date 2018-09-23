تسجيل الدخول
أول أيام العام الدراسي الجديد

أحدث الأخبار

بالصور| نبيلة عبيد ونجوم الفن والإعلام في افتتاح "خيبتنا" لمحمد صبحي

محافظ أسيوط: أحاول إعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد

محافظ أسيوط: أحاول إعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد

بالصور| محمد صبحي يقدم "خيبتنا" في مؤتمر صحفي

بالصور| محمد صبحي يقدم "خيبتنا" في مؤتمر صحفي

سفير واشنطن السابق بالبحرين: أمريكا خشت رد فعل المصريين على غزو العراق

سفير واشنطن السابق بالبحرين: أمريكا خشت رد فعل المصريين على غزو العراق

مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق: الشرق الأوسط يمر بتغيرات كبيرة

مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق: الشرق الأوسط يمر بتغيرات كبيرة

رئيس "إسكان النواب": سنعدل قانون البناء لتسهيل الحصول على التراخيص

رئيس "إسكان النواب": سنعدل قانون البناء لتسهيل الحصول على التراخيص

اختيارات الوطن

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

الأكثر قراءة

عاجل