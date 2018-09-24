"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

في بداية كل عام دراسي، يتنافس التجار وأصحاب المحلات بالعروض والخصومات بكثرة على "شنط المدارس" والأدوات المكتبية والأزياء المدرسية المختلفة، إلا أنه مع بدء الدراسة للعام للحالي، كان لـ"هايدي سليمان" رأي آخر، وقررت أن تكون عروضها خاصة بالبرفانات والعطور للأطفال.

"عرض لأطفالنا الحلوين بمناسبة دخول المدارس و كل سنة وأنتم طيبين، برفان للبنات+برفان كيدي جيرل+ برفان كيدي بوي، بسعر 2 فقط"، تدوينةٌ وضعتها الفتاة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشرح فيه العرض الذي تقدمه للأطفال، وتروج به لتجارتها الصغيرة.

هايدي تشتري المنتجات من إحدى الشركات وتبيعها "أونلاين" عن طريق شبكة "الإنترنت"، ومع بداية الدراسة وارتفاع درجة الحرارة، أنارت الفكرة في رأسها: "البرفانات دي خاصة بالأطفال، وبما أن المدارس بدأت والجو حر طبعا، حاجة لطيفة إن الأطفال تستعمل برفانات خاصة بيهم".

للمرة الأولى تفكر الفتاة في خصومات خاصة ببرفانات الأطفال في بداية العام الدراسي، فعلى الرغم من وجودها في "الكتالوجات" الخاصة بالمنتجات التي تتاجر فيها، إلا أنه لم تحن لها لتقديم الخصومات عليها، كما تفعل مع العطور الخاصة بالرجال والنساء.

وتبيع المنتجات بالسعر الذي تشتريه به من الشركة تقريبًا في العروض المجمعة، فالعرض يتحقق حال شراء ثلاثة زجاجات من العطور، فيحصل عليهم العميل بسعر الجملة الذي تدفعه هي للشركة دون تحقيق أي مكاسب، إلا أن تلك العروض "بتجيب زباين كتير".