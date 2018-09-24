قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن التحقيقات لازالت جارية في واقعة وفاة مرضى وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي، بعد إعلان وفاة الحالة الرابعة مساء الأحد.

وأضاف غراب، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، الأحد، أن التحقيقات مازالت جارية بمعرفة النيابة العامة ولم تنته بعد، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل المحافظة ووزارة الصحة مازالت في مرحلة جمع المستندات والمعلومات اللازمة.

وأوضح غراب، أن لجان التحقيق تنتظر نتيجة تحليل العينات التي تم إرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة، وسيتم إعلان نتيجة التحقيقات عقب وصول نتيجة عينات التحليل.

يذكر إن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم شهدت وفاة 3 مرضى أثناء جلسة الغسيل الكلوي قبل زيادة العدد إلى 4 بعد وفاة مريضة أخرى كانت بالعناية المركزة، أمس.