محافظ الشرقية: نقل طلاب مدرسة "مشتول القاضي" وإحالة المدير للتحقيق

رد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مشاكل أحد أولياء الأمور أن الفصول ليست مجهزة لاستقبال الطلاب بمدرسة مشتول القاضي التجريبية قائلا إنه كان في المدرسة بالفعل، ووجد الفصول غير جاهزة، وبناء على ذلك قرر إيقاف مديرة المدرسة وتحويلها للتحقيق.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه أصدر تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بنقل الطلبة لمدارس قريبة منهم، مؤكدا أن الأزمة لن تمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المسؤول.

وتابع محافظ الشرقية أن تلك الأزمة ليست في مدرسة مشتول القاضي التجريبية فقط، ولكن وجد مشاكل في عدة مدارس أخرى، موضحا أنه كان قد أصدر تعليمات بإيقاف الأجازات يوم السبت للعاملين بالمدارس ليجعلوا المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب يوم الأحد، ووجد بعض المدارس لا يوجد بها موظف واحد، وتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.