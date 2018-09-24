بالفيديو| مرتضى منصور يهاجم "الخطيب" ويهدد "أون سبورت"

هاجم رئيس الزمالك، مرتضى منصور، رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بعدما سبت جماهير النادي الأهلي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لمراسل "أون سبورت" نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب،: "يا محمود كان ممكن النهاردة كل الناس دي تشتمك بس احنا نادي محترم".

وهدد منصور مراسل "أون سبورت" بأنه في حالة عدم إذاعة تصريحاته بأنه لن يسمح بدخول قناة "أون سبورت" في أي ملعب يوجد فيه الزمالك.

وتابع رئيس الزمالك: "أنا بقول إن الجماهير المحترمة بتاعت الأهلي ترجع".