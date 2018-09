توجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، إلى نيويورك قُبيل تجمّع زعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مُعلنًا أنه سيعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء اليوم نفسه.

وغرد ترامب على "تويتر" أنا ذاهب إلى نيويورك، سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء، وسأتحدث عن الملفين العسكري والتجاري، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، و نودّ أن نرى مزيدًا من العلاقات المتبادلة، وسينجح كل شيء.

Going to New York. Will be with Prime Minister Abe of Japan tonight, talking Military and Trade. We have done much to help Japan, would like to see more of a reciprocal relationship. It will all work out!