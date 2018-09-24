"اتمسك أولًا وأنت مخالف حتى نرخص لك التوك توك" هذه العبارة كانت المفاجأة والصدمة غير المتوقعة من مسؤولي المحليات بمجلس مدينة قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، التي أصابت أصحاب "التكاتك" الذين توجهوا مؤخرًا للحصول على تراخيص لمركباتهم الصغيرة التي يمتلكونها، بعد إعلان الحكومة عن الموافقة على ترخيص الـ"توك توك"، مؤكدين أن مسؤولي لجنة ضبط الـ"توك توك" المخالف بمجلس مدينة قويسنا رفضوا منحهم التراخيص لتسيير مركباتهم في شوارع المدينة والقرى التابعة للمركز، وسداد الرسوم المطلوبة.

وأكد المسؤولين لأصحاب الـ"تكاتك" أن لديهم تعليمات من قيادات مجلس مدينة ومركز قويسنا بعدم منح التراخيص لأي منهم إلا في حالة واحدة وهي أن يتم ضبط المركبة أولًا، وهو يسير في الشوارع مخالفًا، ثم يتم تحرير مخالفة ضده، وبعد ذلك يقوم صاحب الـ"توك توك" بإجراءات ترخيصه، الأمر الذي أصاب السائقين وملاك الـ"تكاتك" بالاستياء.

وعلى أثر ذلك توجه عدد كبير من ملاك المركبات الصغيرة لتقديم شكوى لجمعية حقوق الإنسان للتنديد بالقرارات "التعسفية" التي تتنافى مع كل القوانين ومعايير المنطق، بحسب وصفهم.

وقال طارق الحداد، رئيس جمعية حقوق الإنسان بمحافظة المنوفية، إنه فوجئ بعدد كبير من أصحاب الـ"تكاتك" يحضرون إلى مقر الجمعية، معربين عن استياءهم الكبير من تصرفات مسؤولي مجلس مدينة ومركز قويسنا، بسبب رفضهم منحهم تراخيص لتسيير مركباتهم وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية مؤخرًا.

وأضاف رئيس الجمعية في تصريحات لـ"الوطن" أنه توجه بالشكوى لرئيس مجلس المدينة دون جدوى، ولذلك قرر التصعيد وقامت الجمعية بمخاطبة اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وتقديم شكوى رسمية له من تصرفات مسؤولي مجلس المدينة، مشيرًا إلى أنه رأس وفدًا لمقابلة المحافظ وعرض الأمر عليه، فأبدى تعجبه واستياءه الشديد من موقف الموظفين، وأعطى أوامره لقيادات مجلس مدينة قويسنا بمنح التراخيص لأصحاب الـ"تكاتك" والتحقيق مع مسؤولي لجنة ضبط التكاتيك غير المرخصة لتعنتهم مع المواطنين وتعمدهم تعطيل إنجاز مصالحهم وخدماتهم.

وأشار الحداد إلى أن قرار ترخيص الـ"تكاتك"، من أهم القرارات المؤدية إلى الحد من كم الجرائم التي كان يرتكبها بعض المجرمين، فضلًا عن تحقيق حالة من الاستقرار الأمني، لأن الترخيص سيوضح بيانات كل "توك توك" وهوية صاحبه مما يسهل الوصول إلى من يرتكب مخالفات منهم.