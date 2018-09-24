دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميًا يوم الاثنين على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، مما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية الاثنين، ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 إلى 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ويطالب ترامب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، لشبكة "فوكس نيوز" إن الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات.

وتابع سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة عالمية، الشفافية، ودولة القانون، فلا يمكن سرقة الملكية الفكرية.