تسجيل الدخول
أول أيام العام الدراسي الجديد

أحدث الأخبار

راضي: رئيس "أباتشي" الأمريكية أشاد بالنمو المضطرد للاقتصاد المصري

راضي: رئيس "أباتشي" الأمريكية أشاد بالنمو المضطرد للاقتصاد المصري

كريستين لاجارد: نمو الاقتصاد المصري الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

كريستين لاجارد: نمو الاقتصاد المصري الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

نائبات يروين لـ"الوطن" كيف يقضين أيام الدراسة مع أبنائهن؟

نائبات يروين لـ"الوطن" كيف يقضين أيام الدراسة مع أبنائهن؟

مع اقتراب ذكرى وفاته.. "ناصر مع العمال" مواقف لا تُنسى

مع اقتراب ذكرى وفاته.. "ناصر مع العمال" مواقف لا تُنسى

طبيب بقصر العيني: العلاج المناعي أفضل من الكيماوي في مواجهة السرطان

طبيب بقصر العيني: العلاج المناعي أفضل من الكيماوي في مواجهة السرطان

ضبط عاطلين أثناء بيع مصوغات ذهبية مسروقة في المنيا

ضبط عاطلين أثناء بيع مصوغات ذهبية مسروقة في المنيا

اختيارات الوطن

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عاجل