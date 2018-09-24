قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه هناك استقرار للحالة المرورية على الطرق السريعة بالكامل ولا توجد أي إخطارات بأي شبورة وأمطار تؤثر على حركة المرور.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن خدمات الإدارة العامة للمرور متواجدة بشكل مكثف على مداخل ومخارج القاهرة والطريق الدائري لمنع سيارات النقل من التواجد داخل القاهرة الكبرى والطريق الدائري وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع الشربيني أن أحجام الحركة الآن هي المعتادة خلال الفترة الصباحية، وبدأت تتزايد بشكل كبير جدًا منذ الأمس على أغلب الطرق بسبب بداية العام الدراسي الجديد، وأهمها الطريق الدائري أعلى الزراعي والمتجه لنفق السلام، والرحلات المرورية القادمة من الأقاليم بإتجاه القاهرة.

واستكمل الشربيني أن خروج الطلاب للجامعات والمدارس بدأ يؤثر على حركة المرور بشكل متزايد، موضحًا أن طريق السويس والإسماعيلية وطريق محور شبرا بنها الحر والطريق الزراعي حتى الدائري والعكس يعكلون بشكل جيد.