تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

"الصعيد المسرحي" يستعد لاستقبال المشاركين بدورة الراحل "نعمان عاشور"

"الصعيد المسرحي" يستعد لاستقبال المشاركين بدورة الراحل "نعمان عاشور"

هل أنت مدخن؟.. احذر الإصابة بالخرف

هل أنت مدخن؟.. احذر الإصابة بالخرف

إحالة المسؤولين عن إسناد إحدى العمليات لمقاول للتحقيق في الحامول

إحالة المسؤولين عن إسناد إحدى العمليات لمقاول للتحقيق في الحامول

ضعف المياه عن مدينة قنا غدا

ضعف المياه عن مدينة قنا غدا

انتحار عجوز شنقا في شجرة بمقابر الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة

انتحار عجوز شنقا في شجرة بمقابر الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة

وزير الآثار: كشف مفاجآت بقصر البارون.. وبناء واحد جديد أسهل من ترميمه

وزير الآثار: كشف مفاجآت بقصر البارون.. وبناء واحد جديد أسهل من ترميمه

اختيارات الوطن

مهرجان مدرسى فى الوادى الجديد: ورود وبالونات وسجادة حمراء

مهرجان مدرسى فى الوادى الجديد: ورود وبالونات وسجادة حمراء

ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر فرحاً بـ«الإنترلوك».. «ياريت تتعمم»

ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر فرحاً بـ«الإنترلوك».. «ياريت تتعمم»

جسم إنسان ورأس «غوريلا»: اللى ما يشترى «يضحك»

جسم إنسان ورأس «غوريلا»: اللى ما يشترى «يضحك»

«الإسكان»: طرح كراسات شروط 138 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة

«الإسكان»: طرح كراسات شروط 138 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة

لون بشرتها تأثر بزيادة الميلانين «ترفانا» تناشدكم: «كفاية سخرية»

لون بشرتها تأثر بزيادة الميلانين «ترفانا» تناشدكم: «كفاية سخرية»

«البترول»: ١٥٠ ألف طلب لتوصيل الغاز المنزلى بالتقسيط فى شهرين

«البترول»: ١٥٠ ألف طلب لتوصيل الغاز المنزلى بالتقسيط فى شهرين

الأكثر قراءة

عاجل