قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرضي "أمر تكليف" و"ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يجريان جولة جديدة بالمحافظات، في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مايو الماضي، تبعها قرار إنشاء شعبة "مسرح المواجهة والتجوال" التابعة لفرقة المسرح الحديث، بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجامعة بني سويف.

فيما قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة "مسرح التجوال والمواجهة"، في بيان، إن عرض "ولاد البلد" يبدأ جولته الجديدة من محافظة بني سويف بالمشاركة في احتفاء الجامعة بإنشاء قسم لعلوم المسرح، ابتداء من 26 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، ثم يتجه العرض إلى محافظة دمياط من 7 إلى 11 من أكتوبر، ثم محافظة بورسعيد من 12 إلى 25 أكتوبر.

أما عرض "أمر تكليف" فيبدأ جولته الجديدة من الأول من شهر أكتوبر القادم بمحافظة أسوان وحتى 8 من الشهر ذاته، يليها مدينة الأقصر من 9 إلى 15 أكتوبر.