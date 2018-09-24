قال الرائد محمد الشربيني، غرفة الإدارة المركزية للمرور، إن الحالة المرورية في الطرق السريعة ليس بها أي إخطارات بشبورة واستقرار في الحالة الجوية فيما يوجد بعض المعوقات الموجودة، ويتم التعامل معها على محور سعد الشاذلي المقبل من طريق الدائري، والواصل لطريق الإسماعيلية بسبب احتكاك بين سيارة ملاكي وأتوبيس دون وقوع أي إصابات.

وأضاف الشربيني، في حوار له ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الطريق الدائري يشهد معدلات مرتفعة زادت بشكل كبير منذ أمس، بسبب بدء العام الدراسي وبدأ وجود زيادة في معدلات الحركة وحتى دار السلام، موضحا أنه وأعلى الأوتوستراد للقادم من الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة، وأعلى النيل مازالت هناك أحجام حركة مرتفعة نتجت عن الحالة المرورية القادمة من أكتوبر والجيزة، والتي تتسبب فيها حركة الطلاب والموظفين.