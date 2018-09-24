يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة (نيلسون مانديلا للسلام) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

بخلاص حرصه على حضور جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة جمعت لقاءات عديدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وممثلي عدد من المنظمات الأمريكية منذ توليه رئاسة الجمهورية تمثلت أبرزها في المنظمات التالي حسبما جاء في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات:

- في أبريل 2015 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، وبحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

- يوليو 2015، زار مصر وفدا من اللجنة الأمريكية اليهودية برئاسة ستانلي برجمان، اِستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد السيسي خلال الزيارة على علاقة مع أمريكا، كما أكد أعضاء الوفد على أن العلاقات بين البلدين هى علاقات استراتيجية يجب تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

- نوفمبر 2015 قام وفدا من نواب الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري "روبرت ويتمان" رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد العسكري بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة لقاءين منفصلين الأول مع السيناتور الجمهوري "روبرت كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم لقاء ثان مع النائب الجمهوري"دانا روراباخر"رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا وأوروآسيا.

- في يناير 2016، قام جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بزيارة لمصر استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بين الجانبين في اللقاء السابق لذلك.

- في مايو 2016 قام وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بزيارة لمصر، ضم الوفد 6 أعضاء جمهوريين من بينهم مُنسق الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور جون كورنين، ونائبين من الحزب الديمقراطي، واستقبل الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- في أغسطس 2016 قام وفدا من مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي الذى يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومي بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولت الزيارة إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

-في سبتمبر 2016، زار مصر وفدا من مؤسسة "بروكينجز" الأمريكية، أبرز مراكز الفكر الأمريكي وتُركز على مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، واستقبل الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- في فبراير 2017، زار مصر وفدا من معهد الشرق الأوسط الأمريكي في واشنطن برئاسة ويندي تشامبرلين وعضوية عدد من السفراء الأمريكيين السابقين، وكان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- في يوليو 2018، قام رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بزيارة إلى مصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، و بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.