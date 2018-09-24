أصدر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب محمد يونس مساعد رئيس مجلس المدينة بالضرورة إحالة جميع العاملين بمركز شباب عزبة حميدة للتحقيق بسبب إغلاقه، وكذا تحويل 9 أطباء بوحدة صحة قرية منشأة نظيف للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي.

جاء ذلك عقب جوله تفقدية أجراها رئيس مجلس المدينة لمتابعة سير العمل بمركز شباب عزبة حميدة، ولاحظ رئيس مجلس المدينة المركز مغلق في مواعيد الدوام والعمل الرسمية، وكذا المرور على الوحدة الصحية بقرية منشأة نظيف، وتبين عدم تواجد أي طبيب أسنان وعددهم 5 أطباء وكذا عدم تواجد 4 أطباء "صيادلة" فأصدر قراره المشار إليه.

كما أعطى رئيس مجلس المدينة، توجيهاته العاجلة إلى رؤوساء الوحدات المحلية القروية بالضرورة النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين ومتابعة سير العمل داخل القطاعات الخدميه حفاظا على صالحهم.