نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، وبالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة حملة نظافة مكبرة بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي بتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية بين المحميات الطبيعية والمجتمع المحلي.

شارك في الحملة جمعية أبناء العبابدة، بالإضافة إلى عدد من العاملين بقطاع الفنادق والحرف اليدوية ومركز غطس وادي الجمال علاوة على جمعية السياحة والبيئة كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة كذلك عدد من المتطوعين الأجانب والمصريين.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحملة تهدف إلى تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية المحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع بها مع المحافظة عليها علاوة على التعريف بأهمية محمية وادي الجمال ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي.