قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، بعدما عانت من الإهمال على مدار 30 عامًا.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حوارها ببرنامج "الحياة أحلى" الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، إنه يجب تغيير لغة البيئيين وتطويرها والتحدث بلغة الاقتصاد وعلم الاجتماع.

وأوضحت: "يجب أن نحسب فرص العمل التي تقدمها مشروعات تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وما تضيفه للدخل القومي، ودمج المجتمعات المحلية".

وشددت "محفوظ"، على أن الوزارة ستعمل على مراعاة البعد البيئي في أي مشروع لتطوير البنى التحتية للمحميات الطبيعية، مؤكدةً أنه الوجه الآخر للتنمية المستدامة.