"مترو الانفاق":مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الثامنة مساء

أعلن المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو الثلاثة، عن مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الساعة الثامنة مساء يوميا، وتشغيل جميع المكاتب أيام الجمع والعطلات حتى الرابعة مساء، اعتباراً من اليوم ولمدة شهر كامل، يأتي ذلك إنطلاقاً من حرص الشركة على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الازدحام والتكدس أمام مكاتب الاشتراكات تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال "صبره"، فى بيان صحفى اليوم، إنه تم تخصيص بعض المكاتب المخصصة للاشتراكات كالتالى: الخط الأول ( حلوان – حدائق الزيتون - المعادى ).

والخط الثاني ( كلية الزراعة – الشهداء – العتبة – جامعة القاهرة ).

أما الخط الثالث ( العباسية ).

في سياق متصل، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الانفاق، أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدمه لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الاشتراكات السابق ذكرها مستعدة لاستقبال واستخراج كافة أنواع الاشتراكات ( طلبه – جمهور – كبار سن – ذوى احتياجات خاصة ).

وأوضح عبدالهادي، إلى أن الشركة أصدرت تعليماتها بأن تعمل جميع مكاتب الاشتراكات يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً لمدة شهر كامل، مضيفا أن هناك وسائل تواصل مع جمهور الركاب ومنها الخط الساخن 16048 ويعمل على مدار الـ24 ساعة، وكذلك استقبال كافة الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخاصة بخدمة الواتس آب ( 01221116048- 01021778887 ) وكذلك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر الفيس بوك.