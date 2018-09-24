استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال زيارته للقاهرة.

قال الإمام الأكبر، إن رسالة الأزهر هي رسالة متجددة دائمًا، ودوره لا ينحصر في التعليم بل يتعدى ذلك إلى خدمة الناس في جميع المجالات خاصة في المجالات الصحية، والتي هي عمل مشترك بين التعليم والعمل الخيري.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى التعاون المثمر والفعال الذي يعود بالخير على الإنسانية كافة، داعيًا المنظمة إلى مضاعفة جهودها في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة.

فيما أعرب "المنظري"، عن تقديره الكبير للإمام على المجهودات الكبيرة والملموسة التي يبذلها الأزهر في المجالات الصحية على مستوي الإقليم، موضحًا أن المنظمة تتابع أنشطة الأزهر المنتشرة عبر العالم، من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى عدد من دول العالم.