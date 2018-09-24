قال حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، إن المرحلة الثالثة من الأسمرات أوشكت على الانتهاء، مبينًا أنه سيتم استكمالها في 30 سبتمبرالجاري، مضيفا أن تلك المرحلة تضم 7200 وحدة سكنية وكل عمارة بها 2 أسانسير ومجهزة على أعلى مستوى من التشطيبات.

وأضاف "الغندور"، لـ"الوطن"، أنه سيتم التسكين بتلك الوحدات قريبًا بنفس شروط التسكين في الأسمرات، موضحًا أنها مخصصة لاستكمال نقل سكان المناطق العشوائية السبعة بأحياء القاهرة إلى الأسمرات، مؤكدًا انه تم إدخال كل المرافق للوحدات وجار رصف الطرق وتركيب بلاط الانترلوك في آخر مرحلة.