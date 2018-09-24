أكد أرمين ميلكونيان سفير أرمينيا في القاهرة، أن مصر وأرمينيا يعملان على تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية.

وقال ميلكونيان، إننا نحاول استغلال الفرص الجديدة والمزايا التي ظهرت في السنوات الأخيرة لصالح التعاون المشترك الذي يعود بالفائدة على الجانبين، مؤكدا اهتمام دوائر الأعمال في البلدين بتعزيز التعاون الثنائي بعد عقد اللجنة الحكومية "المصرية – الأرمينية" المشتركة في يريفان، العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لأرمينيا، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين لدى مصر.

وأضاف أنه تم تأسيس جمعية الأعمال "الأرمينية – المصرية" في يريفان، ويتم حاليا تأسيس جمعية مماثلة في مصر، معربًا عن ثقته بأنها ستصبح منتدى مفيدا للتعاون بين مجتمعات الاعمال في كلا البلدين، وأن هناك إمكانات كبيرة للتعاون المثمر في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية والطاقة المتجددة والنسيج وتصنيع المواد الغذائية والسياحة والمجوهرات.

وأشار إلى أن مصر تعد من المقاصد السياحية المفضلة والشهيرة للسائحين الأرمن، وقامت شركة "إير كايرو" بتسيير رحلات جوية مباشرة بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة إلي يريفان، موضحا أن مخيتار هايرابيديان وزير الشتات الأرميني سيبدأ زيارة لمصر، اليوم الإثنين، يجرى خلالها مباحثات مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، وتمثل هذه الزيارة أهمية كبيرة التي ستبرز المساهمة المهمة للجالية الأرمينية في مصر، فضلا عن بحث فرص جديدة للتعاون الثنائي.

وقال إننا نحتفل باستعادة استقلال أرمينيا في 21 سبتمبر عام 1991 الذي كان حلما لأجيال عديدة في البلاد وقد حققنا تغييرات كبيرة حيث تحولنا إلي النظام البرلماني في الحكم، مؤكدا علي التزام الشعب والحكومة في أرمينيا لأفكار الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وسيادة القانون التي أصبح أكثر قوة عن ذي قبل، وأننا نسعى نحو تحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقة.

ونوه بأن الأرمن في جميع أنحاء العالم احتفلوا في 28 مايو الماضي بذكرى مرور 100 عام على الجمهورية الأولى لأرمينيا، على الرغم من أنها استمرت عامين فقط، فإنها وضعت الأسس لدولة أرمينيا الحديثة وحافظت على الهوية وبناء الدولة، مضيفا أن أرمينيا ستحتفل بفخر الشهر المقبل بذكرى مرور 2800 عام على العاصمة يريفان التي تعد من أقدم المدن الموجودة في العالم.