قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، إن الاتجار غير المشروع وتهريب اللاجئين تمثلان تهديدًا للنظام العالمي، مؤكدًا أنه لا يجب أن يغض العالم الطرف عن المشكلات في كل ربوع الكرة الأرضية.

وأضاف رامافوزا، خلال كلمته في أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب العمل بحزم لإنهاء استغلال الأطفال والنساء، والقضاء على كل أشكال المعاناة كالتشريد والتشويه والاغتصاب والقتل والتعذيب، ويجب أن نضمن منح المرأة الدور اللازم في عمليات التفاوض على السلام، وأن نضمن التحول السياسي بمشاركتها، ونضمن الأمن المستدام للجميع، وعلينا أن نوفر جميعًا الدعم للمرأة لكي تتخذ دورًا قياديًا في إحلال السلام والأمن.

وأكد أن العالم يواجه تحديات لم يكن لمؤسسي المنظمة أن يتخيلوها، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نركز فقط على الاهتمامات السيساية لقلة قليلة، فسيمثل ذلك طريقًا مسدودًا ويعرقل قدرة المنظمة على اتخاذ الإجراءات، مؤكدا أنه علينا أن نركز على قوة الجماعة؛ لإيجاد حل لمشكلة بالغة التعقيد.

وتابع: "لا يمكن للأمم المتحدة أن تنجح من دون تقديم قيادة ذات رؤية تتعدى الاختلافات الأيدولوجية والاهتمامات الوطنية الضيقة، وخلال هذه القمة يمكن للأجيال الجديدة من القادة في العالم أن يمنحوا فرصة رائعة ليس فقط في التفكر والتأمل في السلام بالعالم".